Ceccarini: “La Fiorentina non ha alcuna intenzione di vendere Milenkovic, a meno che non arrivi un’offerta fuori mercato”

Il giornalista e noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto di mercato su Tuttomercatoweb.com, parlando anche di Fiorentina. Ecco cosa ha scritto in merito: “Per la difesa del Milan un obiettivo rimane Milenkovic, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di venderlo a meno che non arrivi davvero un’offerta fuori mercato. il Milan deve trovare anche una sistemazione a Paquetá. Il brasiliano è stato pagato 35 milioni di euro e chiaramente il club rossonero non vorrebbe fare una minus valenza”.

0 0 vote Article Rating