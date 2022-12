Ceccarini: “La Fiorentina non ha intenzione di cedere Cabral. Zurkowski e Gollini in uscita: la situazione. Amrabat? Offerta importante sarebbe valutata anche a gennaio”

Giornalista sportivo e direttore di Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini a Radio Toscana ha effettuato un riepilogo dei movimenti di mercato della Fiorentina dando alcuni spunti interessanti:” Cabral sta suscitando un po’ di interesse in A, dalla Cremonese alla Sampdoria. La Fiorentina fa sapere che non si muove, non c’è alcuna possibilità in uscita per Cabral. La posizione chiara della squadra viola sul brasiliano al momento è questa. La Salernitana proverà a fare un’offerta importante per convincere Zurkowski. Ci sono anche Empoli e Spezia. Esterno offensivo? E’ l’unico vero obiettivo del mercato invernale viola. Gollini? C’è movimento sul portiere gigliato. Se ci saranno opportunità la Fiorentina è già pronta a valutare il da farsi. La Fiorentina potrebbe anche rimanere con Cerofolini secondo e Martinelli terzo. Gollini ha comunque una sua esperienza e la stagione è lunga. Le referenze su Martinelli sono strapositive”.

Ceccarini ha poi concluso: “Brekalo dovrebbe andare al Monza, il croato è vicinissimo al club di Galliani che è pronto a fare un’offerta al Wolfsburg per prelevarlo a titolo definitivo. Su Maleh il Lecce continuerà ad insistere nonostante le distanze sull’ingaggio, Corvino ha comunque un’ampia gamma di nomi sui quali lavorare. Un’offerta di 40 milioni per Amrabat a Gennaio potrebbe sicuramente già essere presa in considerazione, non si aspetterebbe la fine dell’anno per valutarla. La posizione di Italiano alla Fiorentina oggi è solidissima”.