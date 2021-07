Ceccarini: “La Fiorentina non ha un regista da quando è andato via Veretout, ma le priorità sono altre. Kokorin? Lo vedo fuori dal progetto”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato della Fiorentina di Italiano a TMW Radio: “Avere un regista sarebbe preferibile, ma nel calcio si può anche giocare senza, non è obbligatorio averlo. Non credo che Italiano senza regista non sarebbe in grado di mandare in campo la squadra secondo i suoi principi tecnici. Ovvio, se poi glielo mettono a disposizione ben venga. C’è da dire che la Fiorentina non ha un giocatore d’ordine in quella zona del campo da due anni, da quando è andato via Veretout che peraltro sapeva anche segnare. Da allora i viola non sono mai riusciti a trovare un giocatore all’altezza”.

E poi ha aggiunto: “Le priorità comunque sono un difensore centrale al posto di Milenkovic, un esterno destro al posto di Lirola che tanto vuole andare via, e poi un centrocampista, un altro esterno d’attacco e un vice-Vlahovic. Kokorin e Kouame? Il primo faccio fatica a vederlo nel progetto, il secondo si potrebbe rilanciare ma lui si vede più punta che attaccante esterno e in questo modo finirebbe a fare la riserva di Vlahovic“.