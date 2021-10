Ceccarini: “La Fiorentina non può sbagliare sulla punta. Servono due giocatori. Scamacca o Lucca, Mayoral come alternativa”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato così a Radio Toscana: “La Fiorentina deve intervenire a gennaio per trovare un’alternativa a Vlahovic, altrimenti la situazione intorno al serbo può solo complicarsi e peggiorare col passare del tempo. Servono due giocatori già nella prossima sessione di mercato: un centravanti e un esterno. In più ritengo che l’errore della Fiorentina sia stato non prendere un’alternativa al numero 9 viola. Kokorin è ormai da gennaio che è a Firenze. Si sapeva che tipo di giocatore fosse”.

Ceccarini ha poi aggiunto: “La società di Commisso non può sbagliare sulla punta. Giocatori come Scamacca e Lucca se li prendi non sbagli. Mayoral invece può essere un’ottima alternativa. Mi aspetto che la Fiorentina abbia già le idee chiare tra un paio di settimane. Entro il mese di novembre bisogna aver intavolato una trattativa in stato avanzato per poter contare di prendere uno di questi profili già a gennaio”.