Ceccarini: “La Fiorentina prenderà un attaccante da affiancare a Cabral. Suggerirei Deulofeu, con 10-12 milioni…”

Consueto punto sul mercato, sempre più vicino, della Fiorentina per Niccolò Ceccarini a Rtv38:

“La Fiorentina ormai è proiettata concretamente su un altro centravanti da affiancare a Cabral, il nome potrebbe non essere quello di Agustin Alvarez. Di sicuro, poi, ci sarà da pensare ai ruoli da rinforzare: penso in primis ad un nuovo portiere, un’alternativa a Biraghi ed un centrocampista forte considerando l’assenza di Castrovilli.

La clausola di Italiano? E’ difficile pensare ad una società che possa spendere dieci milioni per un allenatore, ma tutto è possibile. Si è parlato del Napoli, ma De Laurentiis ha confermato Spalletti in settimana e poi c’è De Zerbi che è ai box. Il problema del tecnico viola, comunque, non è il contratto, ma i programmi. Se la Fiorentina ed Italiano saranno d’accordo sul futuro, andranno avanti insieme. Gli esterni d’attacco? Prenderei di corsa Deulofeu, con 10/12 milioni si porta a Firenze.