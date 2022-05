Ceccarini: “La Fiorentina sta lavorando per portare in riva all’Arno un giovane attaccante. Belotti? Può essere più di un’idea”

Il giornalista Niccolò Ceccarini, a RTV 38, ha parlato della Fiorentina che verrà: “Il club viola sta lavorando su una punta una giovane da mettere in rosa come terzo attaccante la prossima stagione e su questo so che loro parecchio avanti. Piatek? Ad oggi è più facile non venga riscattato. O si trova una soluzione come il prolungamento del prestito oppure fatico a pensare che possa essere confermato”.

Poi ha proseguito: “Per Belotti tengo viva anche la Fiorentina come possibile destinazione. Joao Pedro? Lascerà il Cagliari e la Fiorentina può essere un’opzione”.