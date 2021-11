Ceccarini: “La Fiorentina sta lavorando su due profili in vista di gennaio. Vlahovic? Salgono le quotazioni dei top club esteri”

Sulle frequenze di Radio Toscana, l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle mosse della Fiorentina.

Queste le sue parole: “La società gigliata sta lavorando su due profili: Borja Mayoral, in uscita dalla Roma, e Cabral del Basilea. Per Berardi non ci sono grandi novità: la società non ha ancora affondato il colpo. Vlahovic? La Juventus, ad oggi, non può pensare di fare una grande offerta per gennaio: la sensazione è che i bianconeri ci proveranno, ma credo che se ne andrà a giugno. Per l’estate stanno salendo le quotazioni dei top club europei che potrebbero portare tanti milioni di euro nelle casse della Fiorentina“.