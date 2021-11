Ceccarini: “La gara contro la Juventus è stata la dimostrazione che la Fiorentina deve rinforzarsi a gennaio. Su Vlahovic ci sono quattro club”

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, ha parlato delle mosse della Fiorentina a Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Contro la Juventus c’è stata la dimostrazione che bisogna rinforzare la squadra a gennaio per regalare qualche alternativa a mister Italiano. La società deve pensare al vice Vlahovic e all’esterno d’attacco, servono giocatori in grado di essere pericolosi in zona gol. Mi aspetto che la Fiorentina abbia già in testa il sostituto di Vlahovic, ma anche chi possa rimpinguare il settore difensivo in vista dell’addio di Milenkovic“.

Ceccarini si sofferma poi su Vlahovic: “Il Tottenham c’è: gli Spurs si stanno preparando all’addio di Kane e il serbo piace a Tottenham. L’Arsenal cerca un top player in attacco, ma credo che Vlahovic preferisca altre destinazioni. Ad oggi, ci sono quattro squadre sul serbo: Juventus, Tottenham, Arsenal e Atlético Madrid. Julian Alvarez? E’ un giocatore diverso da Vlahovic, ma è molto talentuoso. Se la Fiorentina dovesse pensare che sia un nuovo Nico Gonzalez, io sarei per fare l’investimento”.