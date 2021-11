Ceccarini: “La Juventus è pronta a vendere Kulusevski già a gennaio per alzare l’offerta per Vlahovic”

Il giornalista e esperto di mercato Niccolò Ceccarini sul suo profilo Twitter ha aggiornato la situazione che riguarda l’interesse della Juventus per Dusan Vlahovic. Il club bianconero sarebbe disposto a sacrificare l’ex Parma Dejan Kulusevski con una cessione già a gennaio per alzare l’offerta alla Fiorentina per Vlahovic. Questo quanto si legge nel suo ultimo tweet: “La Juventus pronta a vendere già a gennaio Kulusevski per alzare l’eventuale offerta alla Fiorentina per Vlahovic”

