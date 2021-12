Ceccarini: “La Juventus ha virato su Scamacca per un motivo molto semplice: non ha i soldi per permettersi Vlahovic”

L’esperto di mercato e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio dei movimenti in attacco della Juventus: “Se Vlahovic costa 80 milioni e Scamacca 35, è ovvio che arrivare al secondo sia più facile. Quella della Juventus è semplicemente una valutazione matematica, di buon senso. I bianconeri possono arrivare a 40, massimo 45 milioni per un attaccante, cifra che permetterebbe loro di prendere Scamacca. Vlahovic ad oggi è certamente più forte dell’attaccante del Sassuolo, ma non la Juventus non possiede 80 milioni da spendere per prendere il centravanti della Fiorentina“.