Ceccarini: “La pista Agustin Alvarez alla Fiorentina si è raffreddata. Pradè farà di tutto per trattenere Torreira. Amrabat? Buon finale di stagione, adesso la società dovrà fare delle valutazioni”

Il giornalista e tifoso viola Niccolò Ceccarini ha parlato come di consueto a Radio Toscana a proposito di alcuni nomi legati al calciomercato della Fiorentina: “Agustin Alvarez del Penarol ad oggi non è più una pista calda per la Fiorentina. Il club di Commisso aveva in mano l’attaccante uruguaiano nella scorsa finestra di mercato. La pista adesso si è raffreddata, a gennaio la viola era molto vicina all’attaccante, ma adesso le parti dovranno riaggiornarsi. Torreira? Pradè ha una stima immensa dell’ex Arsenal. Il rapporto tra i due è stupendo e sono sciuro che il d.s. gigliato farà di tutto per trattenerlo a Firenze”.

E ancora: “Amrabat ha fatto un buon finale di stagione, sia dal punto di vista fisico che tattico. Credo che il centrocampista marocchino abbia riacquisito del mercato. Vedremo se la Fiorentina vorrà cederlo o trattenerlo. Poi c’è anche Pulgar da valutare in quel reparto. Su Amrabat poi bisogna fare una valutazione più ampia, visto che l’ex Verona può fare sia la mezzala che il mediano davanti alla difesa”.