Ceccarini: “La volontà di Odriozola può facilitare la Fiorentina ma i viola seguono anche un esterno del Boca Juniors”

Su Tuttomercatoweb, l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini fa il punto su Odriozola e il mercato viola:

“Anche la Fiorentina è destinata ad essere protagonista in estate. Uno degli obiettivi è trattenere Odriozola. L’esterno spagnolo sta disputando una grandissima stagione, è arrivato in prestito dal Real e in viola è molto felice. Grazie anche alla volontà del giocatore i viola potrebbero riuscire nell’impresa. La valutazione ə di 20 milioni ma la Fiorentina potrebbe tentare la strada del prolungamento dell’accordo inserendo un diritto di riscatto. I viola seguono con attenzione anche Marcelo Weigandt, esterno destro difensivo del Boca Juniors che ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2022″.