Ceccarini: “L’arrivo di Barak non esclude quello di Bajrami. A centrocampo potrebbero esserci due uscite”

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana delle possibili mosse della Fiorentina: “Barak arriverà, ma ad oggi non mi sento di escludere l’arrivo di due centrocampisti: insieme a quello del ceco potrebbe esserci anche l’acquisto di Bajrami nello scambio con Zurkowski, che come dico da due mesi secondo me andrà all’Empoli“.

E poi ha aggiunto: “Potrebbe esserci un’altra uscita a centrocampo oltre a quella di Zurkowski, e mi riferisco a Benassi. Non che la Fiorentina voglia darlo via a tutti i costi, ma dovesse arrivare un’offerta partirebbe. Per quanto riguarda la difesa, mi aspetto un innesto in caso di passaggio del turno in Conference League”.