Ceccarini: “L’Empoli ha deciso di riscattare Zurkowski, ma la Fiorentina ha la recompra”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle mosse della Fiorentina durante l’intervento a Radio Toscana.

“Il mercato della Fiorentina comincerà a fare sul serio quando Joe Barone tornerà a Firenze: si parla di mercoledì della prossima settimana e ci dovrebbe essere anche un summit con Italiano per fare il punto della situazione. Sugli esterni so che la società è intenzionata a non cambiare troppo: Callejon andrà via, mentre Saponara dovrebbe rinnovare il contratto. Ne servirà comunque un altro per poter gestire con tranquillità il doppio impegno”.

Ceccarini si sofferma poi sulla situazione di Zurkowski: “L’Empoli lo riscatterà a quattro milioni e mezzo di euro, ma la Fiorentina potrà a sua volta contro-riscattarlo a sei pagando quindi un milione e mezzo come premio di valorizzazione”.