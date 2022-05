Ceccarini: “L’Empoli non era intenzionato a riscattare Vicario, ma ha cambiato idea quando ha capito di poterlo rivendere bene”

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio di Guglielmo Vicario, portiere che rientra tra gli obbiettivi della Fiorentina: “Secondo me all’inizio l’Empoli non era intenzionato a riscattare Vicario. Poi però ha capito che il portiere piace e che c’è la possibilità di rivenderlo a buon prezzo, e quindi ha cambiato idea. Credo che quella del club azzurro sia un’ottima mossa”.

E poi su Cambiaso, altro giocatore accostato alla Fiorentina, ha aggiunto: “E’ un giocatore che piace all’Inter, potrebbe essere una valida alternativa. Il prezzo fatto dal Genoa è però di 8/9 milioni, non so quanto i nerazzurri abbiano voglia di spendere una cifra simile per lui”.