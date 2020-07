Ceccarini: “L’Inter è orientata a rilanciare Nainggolan, il Milan ad acquistare Rebic. Ai rossoneri piace molto Vlahovic”

Attraverso un editoriale su TMW il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato di alcune trattative che vedono da vicino anche la Fiorentina: “L’Inter è orientata a rilanciare Nainggolan dopo la bella stagione a Cagliari. Il Milan intanto sta cercando di mettere alcuni punti fermi. Uno di questi è sicuramente Ante Rebic. Dialogo aperto con l’Eintracht per cercare di riscattarlo (nonostante il prestito biennale)anche se oggi il club tedesco vuole 30 milioni di euro. Il nuovo corso rossonero prevede investimenti sui giovani più interessanti in circolazione. Piace molto Vlahovic della Fiorentina ma per ora non c’è stato nessun approccio”.

