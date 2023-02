Ceccarini: “L’Inter ha diverse idee per il post Skriniar, tra le quali anche Milenkovic che però ha rinnovato da poco”

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato anche di Milenkovic tra le opzioni interiste per la sostituzione di Skriniar:

“Tra i primi ci sono senza dubbio Scalvini e Demiral. Chiaramente ci sono anche valutazioni diverse. Il giovane centrale italiano piace da tempo. Il problema resta soprattutto il costo. La richiesta dell’Atalanta è intorno ai 30 milioni di euro. E questo è un ostacolo non da poco. Un’altra soluzione è rappresentata da Demiral, un’operazione che l’Inter avrebbe provato a portare a termine nel caso in cui il Paris Saint Germain avesse offerto 20 milioni per Skriniar. Non è finita qua perché la società nerazzurra guarda anche in casa Udinese.

È infatti concreto interesse per Becao, che potrebbe diventare un’ottima occasione anche in virtù del fatto che ha il contratto in scadenza nel giugno 2024. Un’altra ipotesi è Milenkovic, che proprio nell’ultima estate ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2027. Sempre in Italia una pista da seguire porta a Smalling“.