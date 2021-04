Ceccarini: “Ma De Zerbi verrebbe alla Fiorentina dopo aver allenato il Sassuolo? Ranieri sarebbe la prova che Commisso ha ridimensionato le proprie ambizioni”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio del futuro della panchina della Fiorentina: “C’era Sarri disponibile e si è deciso di non contattarlo. Mi viene da pensare che ciò sia stato dovuto al fatto che Sarri volesse una certa autonomia e una squadra fatta appositamente per lui. Si è parlato di Gattuso, che però attualmente guida un Napoli terzo in classifica. Questo per dire che potrebbe anche essere interessato al progetto della Fiorentina ma vorrebbe delle grandi garanzie, e comunque ad oggi la pista si è raffreddata”.

E poi ha aggiunto: “Un discorso simile si può fare per De Zerbi, che dopo un Sassuolo in corsa per l’Europa League non so quanto potrebbe essere intenzionato ad allenare la Fiorentina. Rimarrebbero Juric, che però l’anno scorso non è arrivato per la conferma di Iachini, e Ranieri. Arrivasse davvero quest’ultimo, significherebbe che Commisso ha ridimensionato le proprie ambizioni e che la Viola non è in grado di lottare per un certo tipo di traguardo”.