Ceccarini: “Mese decisivo per l’attacco viola. L’operazione Pedro-Flamengo andrà in porto e la Fiorentina realizzerà una plusvalenza”

Tramite un editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato viola: “Si avvicina un mese decisivo anche per la Fiorentina, sopratutto per l’attacco. Cutrone e Vlahovic hanno una grande opportunità davanti a loro. Se riusciranno a sfruttarla al meglio la società viola non avrà bisogno di fare una riflessione, altrimenti è evidente che le strategie potrebbero cambiare. Quanto a Pedro, l’opzione per il riscatto scade a metà dicembre. La Fiorentina ha già incassato due milioni di prestito oneroso, il Flamengo per averlo a titolo definitivo deve spendere 14 milioni. Vorrebbe dilazionare il pagamento ma la sensazione è che alla fine l’operazione si farà. Tra l’altro la società viola realizzerebbe anche una plusvalenza visto che nell’estate del 2019 lo pagò 11 milioni di euro”.

