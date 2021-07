Ceccarini: “Milenkovic il preferito della Juve e Nastasic è già pronto a sostituirlo. Su Vlahovic la Fiorentina vuole maxi clausola”

Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini parla di Fiorentina in ottica Milenkovic e di un interesse della Juve per lui: “In uscita resta Demiral, che per i bianconeri ha un costo non inferiore ai 30 milioni di euro. L’Everton è il club che ha manifestato in maniera molto chiara ed evidente il suo interesse. Per sostituirlo Milenkovic resta il preferito. Se dovesse partire il forte centrale serbo la Fiorentina si lancerebbe su Nastasic. La retrocessione dello Shalke 04 facilita decisamente l’affare”.

E poi un accenno anche alla trattativa per il rinnovo di Vlahovic: “Resterà invece a Firenze. La società viola farà di tutto per cercare di rinnovare il contratto che scade nel giugno 2023. Dal punto di vista dell’ingaggio l’intesa si può trovare, il nodo resta l’eventuale l’inserimento di una clausola rescissoria. E qui la partita è ancora tutta da giocare. La Fiorentina nel caso sarebbe intenzionata a mettere una cifra non inferiore agli 80 milioni di euro. E su questa base non c’è accordo tra le parti. La trattativa va avanti”.