Ceccarini: “Milenkovic? Più il tempo passa, più è difficile che si facciano avanti. Per Pulgar, in questo momento, è tutto fermo”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato della Fiorentina a Radio Toscana, cominciando da Erick Pulgar: “Dispiace dirlo, ma non ci sono presupposti che portino a una cessione immediata. Finché non ci sarà un cambiamento repentino, il contratto di Dodô non potrà essere depositato in Lega. Ad ora, è tutto fermo per lui”.

Sul futuro di Nikola Milenkovic, afferma: “Una deadline logica dovrebbe essere la settimana precedente all’inizio del campionato. Il mercato, però, è imprevedibile e deve essere il giocatore stesso a volere un’eventuale permanenza in primis. Le cose possono comunque cambiare: dal 6 agosto al 1° settembre c’è molto tempo. In ogni caso, la Fiorentina ha già in mano il sostituto e non c’è troppa fretta. Comunque, più passa il tempo e più è difficile che qualcuno si faccia avanti. Forse si dovrà aspettare il rientro della Juventus dalla tournée”.