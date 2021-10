Ceccarini: “Neanche i giocatori della Fiorentina si erano accorti del fallo di mano di Keita. Rigore tirato per i capelli”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha commentato le ultime vicende di casa viola a TMW Radio: “Rigore? Mi sembra che gli stessi giocatori della Fiorentina non abbiano accennato ad alcuna protesta. Questo per dire che anche in diretta il tocco di mano era passato inosservato, sicuramente ci sono falli più evidenti di quello di Keita. Al di là di tutto lo considero un rigore un po’ tirato per i capelli, il tocco di mano c’è stato ma non era così clamoroso da richiamare l’arbitro al VAR”.