Ceccarini: “Nelle prossime ore è atteso un nuovo vertice societario in casa gigliata. Il mercato della Fiorentina sarà la risposta a tutti i quesiti e capiremo cosa vuol fare da grande”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini è intervenuto come di consueto a Radio Toscana commentando il momento attuale in casa Fiorentina e ovviamente il prossimo mercato: “Qualcosa inizierà a muoversi dalla prossima settimana. Nelle prossime ore è atteso un nuovo vertice societario in casa gigliata. La società sta attenzionando diversi giocatori, tra cui anche Senesi e Geertruida del Feyenoord, ieri impegnati nella finale di Conference League contro la Roma“.

Il giornalista ha infine aggiunto: “Il prossimo mercato della Fiorentina sarà la risposta a tutti i quesiti che stanno sorgendo in questi ultimi giorni. Dal mercato capiremo la progettualità della Fiorentina, e cosa vuol fare da grande”.