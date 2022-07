Ceccarini: “Nessuna soluzione per Kokorin, a meno che la Fiorentina non gli rescinda il contratto. La mezzala? Ecco la situazione”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle mosse della Fiorentina a Radio Toscana, soffermandosi su diversi temi.

“Adesso è caccia a chi esce per primo. Si va da Terzic, che comunque potrebbe essere un sacrifico per la Fiorentina visto che a Moena ha fatto bene impressionando bene, fino a Nastasic, Pulgar e Kokorin. Per quest’ultimo non ci sono soluzioni, a meno che la società non decida di rescindere il contratto. Il futuro di Castrovilli e Amrabat? Sono in scadenza nel 2024: andrebbero rinnovati il prima possibile, ma penso che la Fiorentina ci penserà al termine del calciomercato”.

Continua così Ceccarini: “Acerbi? Guadagna abbastanza, non so se è un’ipotesi percorribile. La società sta cercando una grande mezzala, che possa garantire un cambio di passo in mezzo al di campo. Secondo me lo prenderanno in prestito con diritto di riscatto, ma oggi è un po’ presto perché le società continuano ad impuntarsi per il momento su cessioni a titolo definitivo”.