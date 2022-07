Ceccarini: “Non mi risultano offerte della Lazio per Terracciano. La Fiorentina lo vuole tenere e lui è felice a Firenze”

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana del mercato della Fiorentina, focalizzandosi sul tema portieri: “Non mi risulta minimamente che Terracciano abbia ricevuto offerte dalla Lazio. La Fiorentina lo vuole tenere e lui è contento di stare a Firenze. Si partirà quindi con questo trittico di portieri, con Rosati che sarà il terzo e Gollini e Terracciano che potrebbero giocarsi il posto da titolare”.

E poi ha aggiunto: “Confermo la presenza di cinque squadra su Kouame: Galatasaray, Anderlecht, Brugge e poi in Italia Bologna e 1. Bisogna precisare che per ora si tratta solo di interessamenti, non è arrivata alcuna offerta ufficiale. Per quanto riguarda la mezz’ala, un nome nuovo per la Fiorentina potrebbe essere quello di Benjamin Bourigeaud del Rennes. Ha il contratto in scadenza nel 2023, su di lui ci sono anche Everton e Leicester“.