Ceccarini: “Non sono d’accordo con Allegri quando dice che la Fiorentina ha il calendario più facile. Per l’Europa servono almeno dodici punti”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha parlato così a TMW Radio: “Ci sono delle possibilità che la Viola vada in Europa, questo è un dato di fatto. Ma è tutto fuorché sicuro, perché al termine del campionato mancano ancora sei partite. Allegri ha detto che la Fiorentina ha il calendario migliore, ma non sono molto d’accordo visto che deve ancora affrontare Milan, Roma e Juventus“.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha a disposizione 18 punti, secondo me ne servono almeno 12 o 13 per avere la certezza di andare in Europa. Non firmerei per andare in finale di Coppa Italia sacrificando il campionato, perché comunque la finale sarebbe poi da vincere. Champions League? Non esageriamo, sarebbe già una grandissima cosa se la Fiorentina tornasse in Europa”.