Ceccarini: “Oltre all’Inter anche Juventus e Napoli sono pronte ad inserirsi nella corsa per Milenkovic”

Non è ancora chiaro se il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic lascerà i viola in questa sessione di mercato, ma certamente le offerte per lui non mancano. L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha reso noto tramite il suo profilo Twitter che oltre all’Inter anche Napoli e Juventus sono pronte ad inserirsi per il giocatore viola.

Milenkovic rappresenta infatti un’alternativa per i tre possibili partenti delle squadre in questione, ovvero Skriniar per i nerazzurri, Koulibaly per i partenopei e de Ligt per i bianconeri. Di seguito trovate il tweet originale: