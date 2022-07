Ceccarini: “Per Kumbulla la Roma chiede tanti soldi. Mezzala? Fiorentina vuole un profilo di alta qualità. Milenkovic può restare ma…”

Il mercato viola è partito a grande velocità ma la Fiorentina non si ferma. Come confermato dal dg Barone oggi, ci sono ancora operazioni da fare in entrata ed uscita.

A Radio Toscana il giornalista Niccolò Ceccarini si è soffermato su varie tematiche di mercato della Fiorentina: “Su Dodô Barone non ha dato delucidazioni sulle tempistiche ma obiettivo è farlo arrivare entro la fine della settimana. Si lavora agli ultimi dettagli, affare è chiuso. Dodô firmerà 5 anni a titolo definitivo. E’ solo una questione burocratica che si risolverà rapidamente. Uscite? Ci sono due giocatori non saliti a Moena: Pulgar e Dragowski. Espanyol è fortemente interessato al polacco, operazione si può concretizzare. Vediamo se con lo scambio con Pedrosa, altrimenti richiesta economica della Fiorentina è chiara. Pulgar non rientra nei piani della Fiorentina. Ci sono interessamenti ma non vere e proprie offerte. Gollini bel personaggio, penso si toglierà soddisfazioni. Jovic acquisto pazzesco, sta andando alla grande in questi primi giorni.

Poi Ceccarini ha parlato della questione Nikola Milenkovic: “Bisogna capire cosa accade. La Fiorentina vuole tenerlo, Italiano in primis. Il mister sarebbe felicissimo della permanenza del difensore. C’è la promessa di lasciarlo partire come ha detto Pradè, ma è un calciatore difficile da sostituire. Se una squadra porta i soldi giusti, il ragazzo va lasciato partire, non tenuto controvoglia. Se rimane però deve rinnovare, non si può andare avanti di anno in anno. Magari potrebbe convincersi e restare perché la squadra è buona. Le tempistiche dovranno essere studiate bene, più avanti si va più difficile è sostituirlo. Kumbulla? Mi sembra di aver capito che la Roma non vuole darlo e chiede tanti soldi, la cifra richiesta per Le Normand dalla Real Sociedad“.

Infine ha concluso: “Mezzala? Bisogna stare attenti, magari la dirigenza viola potrebbe provare a colmare il vuoto con un’occasione. Non voglio illudere i tifosi, ma Luis Alberto è un nome da seguire l’ultima settimana di mercato. Se non rientra più nei parametri la Lazio deve venderlo. La Fiorentina vuole un profilo di alta qualità se decide di prendere la mezzala. Ora per lo spagnolo non c’è niente ma più avanti sono possibili sorprese. Zurkowski? Ci hanno fatto capire che vogliono vederlo in ritiro per capire se tenerlo o prendere in considerazione altre strade”.