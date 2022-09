Ceccarini: “Per Parisi non c’erano le giuste tempistiche. Ranieri e Zurkowski vanno recuperati, potrebbero tornare utili”

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana facendo un resoconto del mercato della Fiorentina: “Zurkowski resta ed entra in lista al posto di Benassi. Stessa cosa per Ranieri, che poteva essere inserito nella trattativa con lo Spezia per Nikolaou. Sarà dunque lui il quarto centrale vista l’uscita di Nastasic, mentre per quanto riguarda Parisi è rimasto ad Empoli più che altro per una questione di tempistiche. Inoltre, Zurkowski e Terzic non potevano bastare per arrivare a Parisi“.

E poi ha aggiunto: “E’ difficile dire adesso se Parisi potrà arrivare nella sessione invernale. Dipenderà molto dal rendimento della Fiorentina e anche da quello dell’Empoli da qui a novembre. La società azzurra non si tira mai indietro quando arrivano delle offerte, ma oggi è prematuro pensare alle operazioni di gennaio. Zurkowski? Deve essere recuperato perché secondo me potrà tornare utile. Quanto a Ranieri, non ha praticamente partecipato al precampionato ma penso che Italiano voglia valorizzarlo. Personalmente un altro difensore lo avrei preso, oppure se si voleva puntare su Ranieri lo avrei coinvolto prima. Il nome di Nikolaou era concreto, ma ci si è ritrovati con poco tempo a disposizione e alla fine la trattativa non è andata in porto”.