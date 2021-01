Ceccarini: “Perché Caicedo dovrebbe lasciare la Lazio per venire alla Fiorentina? Ribery non è più una seconda punta e dovrebbe giocare insieme a due attaccanti”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle possibili operazioni della Fiorentina a TMW Radio: “I viola stanno cercando un attaccante che sia compatibile con Vlahovic, cioè che stia in panchina per non toglierli spazio ma che allo stesso tempo possa giocare insieme a lui o al posto suo all’occorrenza. Capite da soli che trovare un giocatore che abbia tutte queste caratteristiche sia molto complicato. Llorente potrebbe corrispondere ma non mi risulta essere nei piani della Fiorentina“.

E su Caicedo ha aggiunto: “Dieci milioni per lui sarebbero una cifra giusta, ma la domanda che mi pongo è sempre la stessa: perché Caicedo dovrebbe lasciare la Lazio, dove fa la riserva, per andare alla Fiorentina dove comunque non avrebbe la certezza di giocare di più? Potrebbe farlo per uno stipendio più alto, ma non so quanto i viola siano intenzionati a concederglielo”.

Su El Shaarawy: “Su di lui c’è sempre la Roma in vantaggio. E comunque se arrivasse si porrebbe il problema del modulo. Bisogna capire che finché c’è Ribery, giocherà sempre e solo una punta. Secondo me invece il francese ad oggi non è più una seconda punta, bensì un rifinitore che farebbe molto meglio se giocasse insieme a due punte che si muovono davanti a lui”.