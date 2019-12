Ceccarini: “Presto un incontro tra il procuratore di Cutrone e il Wolverhampton. Dall’Udinese due nomi per il centrocampo viola mentre in difesa…”

Attraverso La Repubblica, il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina: “Per l’attacco Cutrone al momento è in pole position. Presto ci sarà un incontro tra il suo procuratore Orgnoni e il Wolverhampton. Il club inglese è pronto a trattare anche il trasferimento in prestito. L’idea di tornare in Italia piace molto al giocatore e Firenze sarebbe una soluzione ideale. È chiaro che adesso si lavora sulla cifra dell’eventuale diritto di riscatto. Il Wolverhampton lo vorrebbe vicino ai 20 milioni, la Fiorentina intorno ai 15. Insomma le parti sono in contatto continuo e presto ci potrebbero essere novità. Due nomi che potrebbero diventare interessanti sono Fofana e Mandragora dell’Udinese anche se il club friulano non svende mai, come ha dimostrato anche in estate con la richiesta di 35 milioni per De Paul. La ricerca insomma continua, la soluzione migliore è trovare un centrocampista che già conosce bene la serie A per avere subito un impatto importante. Se ci sarà l’opportunità, la Fiorentina proverà a prendere anche un difensore. Il nome giusto è Bonifazi, che già nell’ultima sessione è stato un obiettivo”.