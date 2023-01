Ceccarini: “Pronto l’assalto decisivo della Fiorentina per Sabiri, che poi resterebbe alla Samp in prestito”

Potrebbe non essere finito il mercato della Fiorentina, anche se più in ottica giugno: sul banco c’è Abdelhamid Sabiri, classe ’96 e in rotta con la Sampdoria. L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini rilancia l’idea viola di prenderlo ora ma lasciandolo in prestito a Genova:

#Fiorentina #Sabiri #Samp: i viola proveranno a chiudere l’operazione entro martedì lasciando il giocatore in prestito fino a giugno. Pronto l’assalto decisivo @TuttoMercatoWeb — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) January 28, 2023