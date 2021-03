Ceccarini: “Sarri alla Fiorentina ipotesi viva e concreta”

Maurizio Sarri potrebbe essere l’allenatore della Fiorentina nella prossima stagione? Dell’argomento ci occuperemo in giornata.

Intanto riportiamo alcune dichiarazioni rilasciate dal giornalista Niccolò Ceccarini, intervenuto su Radio Kiss Kiss, che ha detto: “Continuo a pensare che l’opzione Fiorentina per Sarri sia un’ipotesi viva e concreta. Il tecnico toscano ancora deve decidere il suo futuro in via definitiva. Al momento quindi nulla è ancora deciso, ma credo che i viola restino un’ipotesi da tenere in considerazione”.