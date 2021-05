Ceccarini: “Sconcertato dalla difesa della Fiorentina. Mandzukic? Ora bisogna fare altri tipi di scelte”

A TMW Radio il giornalista e tifoso viola Niccolò Ceccarini ha commentato la prestazione della Fiorentina a Bologna, con un focus particolare sulla fase difensiva: “Ieri sono rimasto senza parole per i tre assist di Vignato e per la tripletta di Palacio. Vedere la difesa della Fiorentina stare completamente ferma in tutte le occasioni è stato incredibile, direi che la parola giusta per descrivere il mio sentimento in quel momento è “sconcertato””.

E poi ha aggiunto: “Mandzukic? Ormai non lo prenderei più. Ora bisogna fare altri tipi di scelte: pensare innanzitutto a rinnovare il contratto a Vlahovic e poi lavorare per prendere un altro attaccante”.