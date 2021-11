Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio in merito al mercato invernale: “A gennaio una punta sicuramente arriverà, e potrebbe essere Borja Mayoral. Se lo spagnolo viene, non viene a fare panchina altrimenti potrebbe restare alla Roma. E ciò non significa nemmeno che secondo me a gennaio partirà Vlahovic. Fermo restando che Borja Mayoral deve recuperare il feeling con il campo, una volta fatto questo secondo me se la può giocare con il serbo”.