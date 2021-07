Ceccarini: “Siamo sicuri che Zappacosta possa giocare nella difesa a quattro? Secondo me non è la soluzione ideale per Italiano”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio di Davide Zappacosta: “Mi piace molto come giocatore perchè ha gamba e passo, ma siamo sicuri che possa rendere in una difesa a quattro? Non vorrei si ricreasse all’inverso il problema di Callejon, un giocatore da 4-3-3 che nel 3-5-2 non trovava spazio. Certo Zappacosta può nella difesa a quattro ci può stare, però l’ho visto fare cose migliori nella difesa a cinque e secondo me non è la soluzione ideale per Italiano“.