Ceccarini: “Tra la Fiorentina e Italiano c’è stato un cortocircuito, ma sarà ancora lui l’allenatore. Jovic ha uno stipendio pesante”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, intervenuto a Radio Toscana, ha parlato delle mosse di casa Fiorentina.

“La scorsa settimana Fiorentina e Italiano hanno raggiunto l’accordo per rinnovo del contratto e adeguamento dell’ingaggio, poi è successo qualcosa e c’è stato un cortocircuito. Non so di che tipo, ma ha bloccato un po’ quella ventata di ottimismo che si era creata nei giorni scorsi. Sgombriamo però il campo da ogni tipo di dubbio: a prescindere dal rinnovo, Italiano sarà l’allenatore della Fiorentina 2022-23”.

Continua così Ceccarini: “Jovic? Il suo stipendio è pesante, difficilmente la Fiorentina potrà prenderlo. Pinamonti è un nome spendibile, ma solo in caso di scambio con Milenkovic: l’attaccante ha però uno stipendio importante”.