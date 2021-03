Ceccarini: “Vlahovic è felice a Firenze e la Fiorentina è fiduciosa sul rinnovo ma ancora nessun passo avanti”

Un estratto dell’editoriale di Niccolò Ceccarini che su Tmw scrive di Milenkovic e Vlahovic, con toni ben più cauti rispetto alla Gazzetta dello Sport: “Intanto è sempre più forte il pressing del Manchester United su Milenkovic. Il centrale viola ha un contratto fino al giugno del 2022 ma ormai è evidente che non rinnoverà e quindi ecco che a giugno lascerà Firenze. La società punta a monetizzare al massimo la sua cessione per investire poi su un altro difensore. Il destino insomma è già scritto. Situazione diversa ma ancora in evoluzione per Vlahovic. Il giovanissimo attaccante serbo ha tanti estimatori. In Italia c’è la Roma ma anche all’estero cominciano ad esserci diversi club. In Germania il Borussia Dortmund, in Inghilterra Tottenham e West Ham. La lista però potrebbe allungarsi. Vlahovic in viola è felice, con Prandelli è cresciuto tantissimo, ha già segnato 12 gol in campionato e ha ancora grandi margini di miglioramento. Al momento però non ci sono stati passi avanti per prolungare un contratto in scadenza nel giugno 2023. La Fiorentina resta fiduciosa. Per i viola sarebbe fondamentale riuscire a trovare un accordo prima della fine di questa stagione. Proprio per questo i prossimi due mesi saranno decisivi”.