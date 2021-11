Ceccarini: “Vlahovic è un serio obiettivo del Tottenham. L’idea Borja Mayoral sta prendendo corpo in casa Fiorentina”

Tramite un editoriale su TMW, il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato così di Dusan Vlahovic: “Un obiettivo del Tottenham è Vlahovic, che peraltro è conteso da molti club stranieri oltre che dalla Juventus, La prossima estate dovrebbe partire Kane e questo consentirà di lavorare su un’altra punta forte e di prospettiva. E il giovane serbo è considerato uno dei profili giusti per sostituirlo nel migliore dei modi. Il Tottenham potrebbe investire molti soldi. Insomma è una pista da monitorare con attenzione.

Poi ha proseguito: “Anche l’Arsenal è fortemente interessato ma come sempre dipenderà anche dalla volontà del giocatore. A proposito dei viola, visto che Kokorin non ha convinto è partita la caccia ad un’alternativa e sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi Borja Mayoral che a Roma ha ormai finito il suo percorso. Per giugno la Fiorentina segue sempre Cabral, che al Basilea sta facendo molto bene”.