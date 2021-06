Ceccarini: “Vlahovic vale 60 milioni, ma la Fiorentina non prenderà in considerazione offerte per questa estate”

Difficile pensare che la Fiorentina, chiamata a riscattare tre stagioni fallimentari, si priverà di Dusan Vlahovic. Più facile invece immaginare che i tifosi viola saranno destinati a sentire per tutta l’estate di offerte da parte delle big europee.

Di quello che potrebbe essere il futuro di Vlahovic, ha parlato a TMW Radio il giornalista e tifoso viola Niccolò Ceccarini: “Il valore di mercato di Vlahovic è di 60 milioni, ma non credo che la Fiorentina prenderebbe in considerazione un’offerta per lui durante questa estate”.