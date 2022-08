Ceccarini: “Zurkowski? Due soluzioni per il polacco. La Fiorentina sta pensando di tenere Kouame, su Bajrami e il difensore…”

Giornalista di lungo corso e soprattutto attento alle vicende di calciomercato, Niccolò Ceccarini a Radio Toscana ha fatto il punto della situazione sulle situazioni più calde in casa viola:”Zurkowski o resta in viola o va all’Empoli. Le soluzioni per il polacco sono queste due. Barak è stato chiuso scegliendo di non mettere visite prima della partita di stasera e mantenere concentrazione del gruppo. Non sarebbe stato convocabile per Enschede. Il 50% delle presenze sulle partite totali trasforma diritto in obbligo di riscatto per il ceco. Kouame? La dirigenza viola è molto tentata da riflettere fino a martedì almeno per l’africano. Offerti prestiti onerosi con obbligo condizionato per lui ma hanno visto che è funzionale e ci vogliono pensare bene”.

Ceccarini ha poi concluso: “Bajrami? Da domani c’è da capire e si saprà molto di più Un difensore serve a prescindere dalla qualificazione condizionato da uscita di difensore attualmente in rosa ed anche dalla qualificazione. Molto criptica la Fiorentina a riguardo. Alla dirigenza viola giungeranno molte offerte. Sutalo della Dinamo Zagabria è un altro nome uscito, così come Faes, ma nell’ottica della partenza di Milenkovic. Cistana piace ma non c’è alcuna offerta”.