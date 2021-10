Ceccaroni gira il coltello nella piaga: “Abbiamo fermato Vlahovic con la Fiorentina, possiamo farcela anche con Destro”

Torna sulla vittoria casalinga contro la Fiorentina il difensore del Venezia Pietro Ceccaroni, che in conferenza stampa ha parlato del prossimo avversario dei lagunari che sarà il Genoa. Queste le sue parole:

“Come faremo a fermare Destro? Come abbiamo fatto con Vlahovic contro la Fiorentina. Se guardiamo ogni squadra di Serie A ha giocatori che in giornata possono farti male, dovremo cercare di limitarlo da squadra, dovremo essere bravi ad aiutarci l’uno con l’altro. Non solo gli altri hanno giocatori di qualità ma anche noi”