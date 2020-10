Ceccherini e una prestazione che non vale la categoria. Caceres distratto sul gol di Verre, ma dove va Dragowski?

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro la Sampdoria la retroguardia viola ha fatto acqua da tutte le parti, letteralmente regalando i gol agli avversari. Il vantaggio infatti lo firma Quagliarella, realizzando un rigore da lui stesso procurato. Nell’occasione, trattenuta di maglia da Terza Categoria di Ceccherini, autore di una prestazione più che insufficiente. Gli fa compagnia Caceres, a dir poco distratto sul secondo gol quando si fa abbindolare da Verre permettendogli di agganciare il pallone prima di superare Dragowski. A tal proposito, nella circostanza il portiere viola dovrebbe rimanere in porta. Uscendo, si ritrova nella terra di nessuno quando l’avversario esegue uno stop che certamente non si aspettava. Peccato, perché la prova di Dragowski era stata fin qui positiva con due ottimi interventi. Unico a salvarsi, per modo di dire, è Milenkovic che quantomeno non incappa in errori grossolani. Certo l’impostazione non è il suo forte e si vede, sebbene realizzi un assist (totalmente involontario) per il gol di Vlahovic. Infine, stavolta, male anche Biraghi che non riesce a incidere con i suoi traversoni, perdendo anzi più volte palla quando ingabbiato dai giocatori blucerchiati.

0 0 vote Article Rating