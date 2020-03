Ceccherini e una stagione al di sotto delle aspettative: Inevitabile la scelta per il futuro?

La stagione di Federico Ceccherini non sta andando come era lecito aspettarsi. L’estate scorsa il centrale livornese è stato al centro di molte voci di mercato, ma alla fine in sinergia con la Fiorentina ha deciso di rimanere. Una scelta che non ha portato i dividendi attesi dall’ex Crotone, che dovuto aspettare la 14esima giornata per giocare una partita dal 1′. Prima 7′ contro la Juventus alla terza giornata e 85′ contro l’Hellas Verona, da subentrato al posto dell’infortunato Pezzella. In totale ha giocato 7 partite per un totale di 366′, a cui vanno aggiunte le due gare di Coppa Italia contro Atalanta e Inter disputate per intero. Un minutaggio che non può soddisfare Ceccherini, che sperava e pensava di poter trovare più spazio (LEGGI QUI).

Nelle gerarchie di Montella prima e Iachini poi, il centrale livornese avrebbe dovuto essere il primo sostituto del terzetto formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres. I tre però, non sono incappati in infortuni di rilievo e per Ceccherini gli spazi per mettersi in mostra sono stati davvero pochi. L’ex Crotone adesso si interroga sul suo futuro, visto l’interesse di alcune squadre di Serie A – magari non del blasone della Fiorentina – pronte ad affidargli una maglia da titolare. Vederlo lontano da Firenze e dalla maglia viola nella prossima stagione, appare adesso un’ipotesi davvero plausibile.