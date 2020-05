Ospite a Sky Sport anche il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini, che ha parlato di Castrovilli: “Ho conosciuto Castro in ritiro, si vedeva che era un ragazzo umile e tranquillo. Come me ha sempre voglia di scherzare, giochiamo a Fortnite insieme e infatti a San Siro, dopo il gol, ha fatto l’esultanza particolare che avevamo preparato. Posso solo dirgli di continuare così perché ha grandi potenzialità”.

