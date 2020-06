Ceccherini: “Il caldo non è e non sarà un alibi. Siamo stati contratti nel primo tempo, ci dispiace perché volevamo iniziare con una vittoria”

Il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini commenta al canale ufficiale del club viola il pareggio ottenuto oggi contro il Brescia:”Ci dispiace tanto perché era tanto che non giocavamo, più di tre mesi. Nel primo tempo si vedeva che eravamo un po’ contratti, invece nel secondo abbiamo preso fiducia e creato tanto: ci sono stati annullati due gol, non so era giusto o meno. Ci dispiace perché volevamo iniziare con una vittoria. Il caldo c’è e forse aumenterà, e non potrà più essere un alibi. Man mano che abbiamo giocato nel secondo abbiamo fatto vedere qualcosa di buono. Dopo l’espulsione di Caceres ci siamo dovuti abbassare e non più pressare alto, è normale aver preso alcuni contropiedi in più. Abbiamo però retto bene e concesso il minimo: siamo ripartititi bene in contropiede e potevamo fare il 2-1 benissimo”.

