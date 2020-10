Ceccherini: “Le nostre strade si dividono, grazie Fiorentina. Da oggi avrete un tifoso in più” FOTO

Un messaggio di commiato, tramite Instagram story, da parte di Federico Ceccherini che saluta così Firenze dopo due anni, prima di passare al Verona: “Da oggi le nostre strade si dividono. Ringrazio la Fiorentina e faccio un grande in bocca al lupo a tutti i miei compagni per questa stagione. Un grazie a tutte le persone che ho conosciuto in questi due anni. Da oggi avrete sicuramente un tifoso in più”.

