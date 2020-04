Ceccherini: “Mi manca il calcio, gli allenamenti, la partita e la Curva Fiesole. Ecco perché indosso il numero 17”

Il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini ha risposto alle domande di alcuni tifosi su Instagram: “Cosa avrei fatto se non fossi diventato un calciatore? Il fotografo, il comico o il cuoco. Il mio idolo? Nesta. Il calciatore più forte di sempre? Ronaldo il fenomeno. Cosa faccio in quarantena? Passo il tempo tra allenamenti, Play Station, e lavori di casa visto che ci siamo appena trasferiti e abbiamo un po’ di cose da fare. Il mio ruolo da piccolo? Ho fatto tutti i ruoli… tranne il difensore! Con chi mi trovo meglio in squadra? Lorenzo Venuti. Se è vero che ho lanciato Cutrone? Certo, al suo esordio gli ho fatto un fallo da rigore per cui se adesso è arrivato dov’è è soprattutto merito mio (ride, ndr). Se mi manca la Fiesole? Si, tanto. Mi manca tutto il calcio, gli allenamenti e soprattutto il giorno della partita… ma solo quando so di giocare! Perchè il numero 17? Al mio primo anno da professionista era uno dei pochi rimasti, fu mio nonno a consigliarmelo. Quell’anno diventai titolare nel Livorno e ottenemmo la promozione in Serie A, quindi non me ne sono più separato”.