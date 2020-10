Ceccherini sempre più lontano dalla Fiorentina: ecco quale squadra è in vantaggio per aggiudicarselo

L’arrivo di Martinez Quarta porta come conseguenza un’uscita nella difesa della Fiorentina. Il nome in cima alla lista in questo senso è quello di Federico Ceccherini, che ha già varie opzioni a disposizione. Come raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, il centrale è conteso tra Verona e Bologna, con gli scaligeri attualmente in vantaggio. Vedremo come si evolverà la questione, ma una cosa è certa: per un Quarta che arriva, ci sarà un Ceccherini che parte.

