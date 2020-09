Ceccherini sostituisce Pezzella, ma per entrambi la permanenza in viola resta ancora in dubbio: la situazione

Sulle pagine de La Nazione di oggi si parla del difensore della Fiorentina Federico Ceccherini, che ieri contro il Torino ha sostituito discretamente German Pezzella ma sembrerebbe comunque essere a un passo dal trasferirsi altrove. Sulle sue tracce c’è il Verona che deve tappare lo slot lasciato libero da Kumbulla, ma anche Bologna e Brescia sono pronte a inserirsi nella trattativa. Resta comunque in ballo anche la permanenza di Pezzella. Secondo quanto riferito dal quotidiano sia Valencia che Napoli restano sulla scia per lui. Intanto la Fiorentina ha gettato le basi per più trattative relative ai difensori. Continua a piacere molto Armando Izzo del Torino nonostante la brutta prova di ieri al ‘Franchi’, ma e si continua a seguire anche alla pista che porta a Kevin Bonifazi della SPAL.

